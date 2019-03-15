فندق كوبثورن الرياض يستضيف الحفل السنوي لتقدير الشركات

نظم فندق كوبثورن الرياض أحد فنادق ومنتجعات مجموعة ميلينيوم حفل عشاء سنويا تقديرا لعملائه المميزين بمناسبة مرور عام على الشراكة الناجحة وذلك في مطعم وتيراس بروستراز ذو الإطلالة الرائعة على طريق الملك فهد.

وقد شارك في هذا الاحتفال عدد من رواد قطاع الاعمال في العاصمة الرياض حيث تبادل الحضور نقاشات متنوعة ومثمرة ساعدهم في ذلك الخدمات الراقية المقدمة من قبل فندق كوبثورن الرياض بدءا بتشكيلة ضيافة متنوعة ترحيبا بالضيوف ثم تنوع الاطباق العالمية والمعدّة بأيدي أمهر الطهاة خلال وجبة العشاء.

وبهذه المناسبة، تقدم أيمن سلام، مدير عام فندق كوبثورن الرياض، بكلمة لضيوفه قال فيها: "إنه لشرف عظيم أن نستضيف شركاءنا في النجاح عام 2018، ونتطلع الى المزيد من الإنجازات في شراكتنا الدائمة والمستمرة للأعوام المقبلة".

كما أشاد أيمن سلام بمجموعة من الانجازات التي تحققت خلال سنة 2018 كفوز الفندق بجائزة أفضل فندق من فئة أربع نجوم للأعمال في النسخة الثانية من جوائز السفر العربي، وحصول الفندق على شهادة كريستال العالمية المتخصصة في إدارة سلامة الغذاء، وأخيرًا وليس آخر التقدم المهم على مستوى ريفينيت وهي منصة تعرض مختلف تعليقات زوار الفندق من خلال كل مصادر حجوزات الفنادق المعتمدة.

ووفر الحدث الذي اقيم بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات فرصة بارزة لتفاعل الحضور وتبادل وجهات النظر فيما أسعدتهم الإطلالة على طريق الملك فهد