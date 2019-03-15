"الاتحاد للطيران" تحلق في أجواء مدينة زايد الرياضية احتفالاً بانطلاق مراسم ما قبل افتتاح الألعاب...

افتتحت اليوم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للدولة، مراسم ما قبل الحفل الافتتاحي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019. وشهد الجماهير تحليق ثماني طائرات لـ "الاتحاد للطيران" الشريك الرسمي للألعاب العالمية ضمن عرض جوي مذهل في أجواء مدينة زايد الرياضية تضمن إطلاق أربعة ألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأزرق لتلون سماء المدينة الرياضية. Advertisements كما شهد الجمهور ظهور الديجي الإماراتي بليس وأعضاء الفرقة الموسيقية الشهيرة "ناو يونايتد" على المسرح ليقدموا عروضهم الموسيقية المتميزة أمام أكثر من 40 ألف متفرج. يشهد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 مشاركة ما يزيد على 7500 رياضي يتنافسون في 24 رياضة من 14 إلى 21 مارس.

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