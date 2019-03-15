عروض خاصة لجميع المشاركين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 في مارينا مول أبوظبي

بالتزامن من انطلاق "الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019" اليوم، الذي يعد أكبر حدث إنساني في العاصمة والشرق الأوسط، يعلن مارينا مول أبوظبي دعمه لجميع الأبطال والرياضيين من أصحاب الهمم والمشاركين والمتطوعين في الألعاب ويدعوهم للاستفادة من مجموعة من العروض الخاصة بهم.

يمكن للمقيمين والزوار على حد سواء، والذين يشاركون كرياضيين ومتطوعين ومدربين أو من العاملين ضمن الأولمبياد، الاستمتاع بخصم تصل إلى 50٪ من مجموعة من العلامات التجارية المختارة في مول العاصمة العريق طوال مدة المنافسات.

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وستقدم 18 شركة ومحل تجاري من ماركات تجميل مثل T"تيبس أند توز" إلى وعلامات الأزياء التجارية مثل "أرماني إكستشينج"، والمطاعم مثل "تشيليز و "جوز كراب شاك"، خصومات وعروض مميزة لجميع المشاركين في أكبر حدث إنساني يتم تنظيمه في الإمارات والشرق الأوسط.

للاستفادة من الخصومات، يمكن لضيوف مارينا مول أبوظبي إبراز البطاقة الرسمية للأولمبياد الألعاب العالمية أبوظبي 2019. يمكنكم الاطلاع على الشركات والمحلات التجارية المشاركة في تقديم العروض خلال الأولمبياد الألعاب العالمية أبوظبي 2019 ضمن الجدول أدناه: