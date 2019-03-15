دناتا تحصل على اعتماد أياتا لمناولة الأدوية لمركزها في دالاس

حصلت دناتا، أكبر مقدم لخدمات الطيران في العالم، على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات مناولة الأدوية CEIV التابع لإتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، وذلك لمنشأتها الحديثة المخصصة لمناولة الأدوية في دالاس. ويؤكد هذا الاعتماد قدرة دناتا على نقل الأدوية وفقاً لأشد وأرفع المعايير العالمية.

وكانت دناتا قد افتتحت مركزاً للشحن في مطار دالاس فورت وورث الدولي DFW في نوفمبر 2017. ويشتمل المركز، البالغة مساحته 37000 قدم مربعة، على مرفق لمناولة المنتجات سريعة العطب مساحته 14000 قدم مربعة، وهو مخصص لحلول سلسلة الشحن المبتكرة ويديره موظفون ذوو خبرة لضمان محافظة الأدوية والفواكه والخضروات والأسماك الطازجة والمأكولات البحرية واللحوم والزهور على فعاليتها ونضارتها خلال مختلف مراحل عملية النقل الجوي. وأنجزت دناتا خلال الأشهر الـ12 الماضية مناولة أكثر من 500 طن من المنتجات سريعة العطب في دالاس.

وتعد دناتا أول شركة خدمات أرضية في أميركا الشمالية تحظى بهذا التقدير لحفظ ومناولة ونقل الأدوية. ويعد التقدير بمثابة شهادة تمنحها أياتا كتأكيد على اتساق خدمات مناولة المنتجات الدوائية والاعتراف بها عالمياً خصوصاً في ما يتعلق بعمليات الشحن الجوي والتخزين المؤقت. وتلبي المعايير وعمليات التقييم الصارمة التي تتطلبها الشهادة أو تتجاوز العديد من الأنظمة العالمية المعمول بها حالياً.

وكانت أياتا قد وضعت برنامج CEIV لتقديم شهادة معتمدة عالمياً لمناولة الأدوية تركز على الشحن الجوي والتخزين المؤقت. وتلبي المعايير والتقييمات الصارمة لهذا الاعتماد أو تفوق الكثير من اللوائح العالمية المطبقة حالياً. وقد أثبتت دناتا بنيل هذا الاعتماد قدرتها على التعامل مع المنتجات الدوائية بأمان وموثوقية.

وتستثمر دناتا باستمرار في أحدث تقنيات مناولة الأدوية في العالم، وهو ما يؤكده نيل مرافقها في أمستردام ودبي وسنغافورة وتورنتو اعتمادCEIV ، بالإضافة إلى شهادة GDP لمرافقها في أمستردام ولندن ومانشستر وسنغافورة وزيوريخ.

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وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا الولايات المتحدة الأميركية: "نفخر بحصولنا على اعتماد CEIV من أياتا لمرفقنا الجديد في دالاس. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا بتلبية أعلى معايير الصناعة ويعزز مكانتنا كرائد عالمي في التعامل مع المنتجات سريعة العطب. وسوف نواصل الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا لتقديم خدمات آمنة وعالية الجودة ومبتكرة لعملائنا".

يذكر أن دناتا بدأت عمليات المناولة الأرضية والشحن في الولايات المتحدة في عام 2016. واستثمرت منذ ذلك الحين أكثر من 45 مليون دولار أميركي في المرافق والمعدات والتدريب والتكنولوجيا، في الوقت الذي تواصل توسيع عملياتها في تلك الدولة. وأضافت دناتا خلال العامين الماضيين 1000 موظف إضافي إلى فريقها هناك فريقها ليزيد عدده حالياً على 3500 متخصص في خدمة العملاء.

ويتجلى تميز وجودة خدمات دناتا في النمو المستمر لقاعدة عملائها. وتخدم الشركة حالياً أكثر من 60 شركة طيران في 28 مطاراً في الولايات المتحدة بعد فوزها بـ48 عقداً جديداً خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وتوفر دناتا، الشريك الموثوق والمزوّد العالمي للخدمات الجوية لأكثر من 300 شركة طيران، خدمات المناولة الأرضية والشحن وتموين الرحلات في 129 مطاراً ضمن 19 دولة.

تأسست دناتا في عام 1959، وتعد واحدةً من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، وتعمل من خلال 127 مطاراً عبر العالم. وتشمل عملياتها خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفريات وتموين الطائرات في 84 دولة عبر القارات الست. وتقوم يومياً بخدمة أكثر من 1700 رحلة و320 ألف راكب ومناولة 7700 طن من الشحنات، وترتيب أكثر من 19 ألف حجز فندقي وتحميل ما يزيد على 320 ألف وجبة طعام على الرحلات الجوية.