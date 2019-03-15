جيه إل إل تطرح نظرة مستقبلية على سوق الرياض: جيل الألفية بصدد إعادة رسم ملامح سوق العقارات السكنية

رجحت ’جيه إل إل‘، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، أن تشهد سوق العقارات السكنية في العاصمة الرياض تغيّراً إيجابياً ملحوظاً مع نمو أفراد جيل الألفية الذين باتوا يشكلون جزءاً من القوة العاملة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على المساكن ميسورة التكلفة.

وتساهم التركيبة الديموغرافية الاجتماعية التي تشهد تطوراً لافتاً في المملكة في رسم ملامح المشهد العقاري في المملكة بصورة متسارعة مع ما تنطوي عليه مسألة تزايد عدد السكان الشباب من تأثير كبير على مسيرة التنمية العمرانية السكنية. ووفقاً للبيانات الصادرة عن شركة ’جيه إل إل‘، سيواصل قطاع الإسكان ميسور التكلفة دفع عجلة السوق العقارية بشكل عام مع اعتماد المطورين العقاريين لاستراتيجيات تنسجم مع العديد من المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها خلال عام 2018 بهدف زيادة ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين.

وبهذا الصدد، قالت دانا سلباق، مدير أول في قسم البحوث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نشهد عوامل ثنائية تعزز الطلب على سوق العقارات السكنية في الرياض، فمن جانب تعمل الحكومة على تحفيز السوق من خلال تقديم حوافز تشجع على تملّك المنازل، وعلى الصعيد الآخر يتم تحفيز الطلب بصورة إضافية بواسطة العمالة الشابة الباحثة عن خيارات سكنية مناسبة وبأسعار معقولة في العاصمة السعودية".

ويبتعد المطورون الآن عن الفلل التقليدية ذات الطابع العائلي والشقق الفسيحة نحو الوحدات السكنية ذات الأحجام والمخططات التي تلبي احتياجات السكان الشباب من جيل الألفية. ووفقاً لـ ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ *، يشكل السكان تحت سن 30 عاماً نحو 70% من سكان المملكة، وفي حين يواصل بعض المطورين توسيع نطاق مشاريعهم السكنية الفاخرة، يتوجه معظم المطورين نحو تلبية الطلب على المساكن ميسورة التكلفة.

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وأضافت سلباق: "مع دخول أفراد جيل الألفية إلى سوق العمل، من الطبيعي أن تشهد مستويات الطلب على العقارات السكنية ميسورة التكلفة زيادةً ملحوظة. ويستجيب المطورون للمتغيرات التي تطرأ في بنية المجتمع من خلال تقديم خطط جديدة تستهدف تسهيل ملكية المنازل في المستقبل القريب".

وفي حين من المتوقع أن تستمر سوق العقارات السكنية في الرياض بالتراجع خلال السنة القادمة، سيشهد هذا التراجع معدلات أبطأ مع دخول المعروض الجديد إلى السوق. ومن المتوقع أن يتم تسليم 30 ألف وحدة سكنية إضافية خلال عامي 2019 و2020. وخلال عام 2018، تم تسليم ما مجموعه 29 ألف وحدة سكنية كنتيجة للجهود الحكومية المبذولة لتوفير المزيد من خيارات الإسكان.

وستستمر جميع قطاعات السوق العقارية في الرياض بخوض مرحلة التراجع خلال دورتها، ولكن تبدو سوق العقارات السكنية أقرب إلى القاع حيث قد تشهد المزيد من إنخفاضات الإيجار خلال الأشهر الـ 12 القادمة. ومن المتوقع أن يساهم إكمال مشروع مترو الرياض في زيادة قيمة العقارات السكنية القريبة من منظومة النقل.

وللحصول على نظرة عامة حول أداء سوق العقارات في المملكة العربية السعودية والاطلاع على التوقعات المستقبلية للقطاعات السكنية والمكتبية وعقارات التجزئة والعقارات الفندقية، يمكنكم تحميل تقرير ’جيه إل إل‘ السنوي لعام 2018 من هنا