بنك الإمارات دبي الوطني يؤكد التزامه بجهود التوطين بمشاركته في "معرض الإمارات للوظائف 2019"

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، عن مشاركته في "معرض الإمارات للوظائف 2019" الذي ينعقد بدءاً من 19 حتى 21 مارس في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتنمية كوادره البشرية المواطنة.

وعبر هذه المشاركة، يهدف بنك الإمارات دبي الوطني إلى تعزيز قدرات وصقل المهارات القيادية لدى المواطنين العاملين في القطاع المصرفي واستقطاب المؤهلين والموهوبين منهم لشغل المناصب القيادية والإدارية في أقسامه المختلفة.

وسيقوم البنك خلال المعرض بإجراء مقابلات مباشرة تتيح فرص التوظيف للمتقدمين الراغبين ببدء مسيرتهم المهنية في القطاع المصرفي، وسيقدم فرص العمل الفورية للمتقدمين إلى "برنامج التعليم المتسارع" (PAL) الحصري لتطوير المهارات والمخصص لتدريب خريجي الجامعات. ويوفر "برنامج التعليم المتسارع" الذي يستمر لمدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً، تدريباً مكثفاً يغطي مجموعة واسعة من المجالات بما فيها الأنظمة المصرفية الأساسية والمعقدة، ومهارات التقديم والتفويض الإداري، ونظريات التحفيز، والتطوير وغيرها. كما يتضمن تدريبات على سير العمل مع منح شهادة في المحاسبة المالية والأعمال التجارية، والعمليات المصرفية المعتمدة، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، ويمكّن الموظفين المواطنين من اكتساب الخبرات المصرفية والمعرفية اللازمة لشغل مناصب متنوعة في البنك.

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وعلاوة على ذلك، يدعو البنك المتقدمين من خريجي الثانوية العامة للانضمام إلى برنامج "المشعل"، الحصري الذي يمتد على مدار ستة أشهر والمصمم لمختلف المجالات المرتبطة بالعمليات المصرفية التي تتم في فروع البنك مثل خدمة العملاء والصرافين وغيرها. ويزود البرنامج المتدربين بالمعرفة المهنية المحددة لمجال معيّن، وهو مصمم لتطوير مهارات التواصل والتحدث والقدرة على العمل ضمن فرق عمل مؤسسية كبيرة.

وفي معرض تعليقه على مشاركة البنك في "معرض الإمارات للوظائف 2019"، قال حسام السيد، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "تتيح لنا الفعاليات الرائدة مثل ’معرض الإمارات للوظائف‘ فرصة متميزة للقاء المواطنين الموهوبين والتفاعل معهم، ولنقدم لهم فرصاً وظيفية يساهمون من خلالها ببناء مستقبل واعد لبنك الإمارات دبي الوطني الذي يواصل اليوم تصدر طليعة القطاع المصرفي في المنطقة. وعبر مشاركتنا في هذا الحدث، نتطلع قدماً للالتقاء مع المواطنين أصحاب المهارات المتميزة والعزيمة القوية لمساعدتنا على تحقيق خططنا الطموحة في الارتقاء بقطاع الخدمات المصرفية والمدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو آفاق جديدة".

وإضافة إلى فرص الانضمام للبرامج التدريبية، يحرص بنك الإمارات دبي الوطني على استقطاب المتقدمين الإماراتيين المتمرسين لشغل مناصب متنوعة، بدءاً من المبتدئين إلى المناصب الإدارية العليا.