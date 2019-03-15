افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مقر سفارة الدولة لدى بوغوتا وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى كولومبيا.

وأزاح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي لوز ستيجا هارا نائبة وزير خارجية كولومبيا الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بإفتتاح مقر السفارة.

وأكد سموه أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى كولومبيا يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع كولومبيا في المجالات كافة.

من جانبها أكدت معالي لوز ستيجا هارا أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى كولومبيا من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيدة بما يشهده التعاون بين الإمارات وكولومبيا من تطور مستمر في العديد من المجالات.

حضر الافتتاح سعادة سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد يفتتح مقر سفارة الدولة في كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.