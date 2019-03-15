احتفلت محافظة حضرموت اليمنية، أول أمس الأربعاء، بتخريج الدفعة الخامسة من منتسبي الأمن العام والشرطة "قوات المهام الخاصة" بساحل حضرموت، ضمن برنامج تأهيل منظومة الأمن والشرطة الذي تموله دولة الإمارات.

وعبر اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت - خلال الحفل الذي أقيم بميدان الفيصل في مدينة المكلا وشهد عرضاً عسكرياً وتكريم أوائل الدورة - عن عظيم شكره وامتنانه لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية لجهوده في دعم انجاح خطة تأهيل الأمن مؤكداً أن هذا البرنامج التأهيلي والتدريبي الذي تموّله دولة الإمارات حقق نجاحات كبيرة بفضل الدعم و الإمكانيات التي وفرتها الإمارات لقطاع الأمن من معدات ومركبات وأجهزة إتصالات وأسلحة وإعادة تأهيل وبناء المقرات الأمنية في جميع مديريات ساحل حضرموت .

وأكد المحافظ أن الدفعات التي تخرجت من هذا البرنامج أظهرت همّة ومعنويات عالية وتنفّذ مهامها بانضباط وكفاءة وروح معنوية وقدرات عالية.

من جانبه أوضح العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري ممثل وزارة الداخلية الإماراتية أن برنامج دعم منظومة الأمن والشرطة استهدف تدريب 1400 جندي وصف وضابط وتوفير 277 آلية وإعادة تأهيل وبناء 21 مركزاً للشرطة وتأهيل 11 إدارة أمنية ووسائل اتصال ودفاع مدني.

حضر الحفل العميد منير التميمي مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة اليمنية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتمويل إماراتي ..تخريج الدفعة الخامسة من منتسبي الأمن العام والشرطة في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.