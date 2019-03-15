عبدالله بن زايد يلتقي رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي إرنستو ماسياس توفار رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى كولومبيا - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا تشهد نمواً مستمراً وتطوراً ملحوظاً في العديد من المجالات وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبه رحب معالي إرنستو ماسياس توفار رئيس مجلس الشيوخ في كولومبيا بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤكداً على أهمية المُضي قدماً نحو دفع علاقات التعاون المشترك بين البلدين إلى آفاق أرحب. وعقب اللقاء .. قام سموه بجولة في مبنى الكونغرس الكولومبي حيث زار خلالها قاعات أبويو وبوياكا والبيتيكو. حضر اللقاء سعادة سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا.

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