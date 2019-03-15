القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة باتجاه تل أبيب

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty القبة الحديدية اعترضت الصواريخ - أرشيفية

وكشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سيجري مشاورات أمنية في وزارة الدفاع في تل أبيب، لبحث التطورات الأخيرة.

وأطلقت صافرات الإنذار في تل أبيب، بعدما سمعت أصوات انفجارات في المدينة، فيما قررت السلطات المحلية فتح الملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية.

لم تتعرض تل أبيب لهجوم بقذائف أو صواريخ منذ حرب 2014 مع حركة حماس في قطاع غزة.