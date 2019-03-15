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القبة الحديدية تعترض صواريخ أطلقت من غزة باتجاه تل أبيب

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty القبة الحديدية اعترضت الصواريخ - أرشيفية اعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز".

وكشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سيجري مشاورات أمنية في وزارة الدفاع في تل أبيب، لبحث التطورات الأخيرة.

وأطلقت صافرات الإنذار في تل أبيب، بعدما سمعت أصوات انفجارات في المدينة، فيما قررت السلطات المحلية فتح الملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية.

لم تتعرض تل أبيب لهجوم بقذائف أو صواريخ منذ حرب 2014 مع حركة حماس في قطاع غزة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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