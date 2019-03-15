محمد بن زايد يتلقى رسالة من رئيس ليبيريا

دبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة من فخامة الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال لقائه معالي جبهيزوندار فيندلي وزير خارجية ليبيريا، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، وتطرقت المباحثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ليبيريا.

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