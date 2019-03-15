منصور بن زايد يستقبل وزير ديوان البلاط السلطاني العماني

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أمس في مطار البطين، معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً لحضور حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، التي انطلقت مساء أمس، وبحث سموه خلال الاستقبال مع الوزير الضيف العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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