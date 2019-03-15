علي بن تميم: الماء والهواء والشجر والبشر ينشدون اليوم لحن الأمل

أبوظبي (الاتحاد) أكد سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام «أبوظبي للإعلام» أن الماء والهواء والشجر والبشر في دولة الإمارات ينشدون اليوم لحن الأمل، وقال سعادته بمناسبة استضافة الإمارات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية «أبوظبي 2019 » في تغريدة على«تويتر»:« الماء والهواء والشجر والبشر في دولة الإمارات ينشدون اليوم لحن الأمل.. لتبقى جذوة شعلته متوهجة، ويتغنون بأمجاد عظمى صنعتها يد الخير والمحبة يد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

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