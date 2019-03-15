وفد الهوية والجنسية يزور "قصر الوطن"

أبوظبي (الاتحاد) زار وفد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة «قصر الوطن»، الذي يشكّل معلماً حضارياً ضمن مجمع قصر الرئاسة في أبوظبي، وواحداً من بين عدد محدود من المجمعات الرئاسية على مستوى العالم التي تفتح أبوابها أمام الجمهور.

واستمع الوفد الذي ترأسه اللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة إلى شرح من فيصل النعيمي مدير عام قصر الوطن حول فكرة بناء القصر وتوظيف الموروث التاريخي لدولة الإمارات في تصميمه.

كما زار الوفد قاعة البرزة التي تعكس أساليب تواصل الحاكم مع أبناء شعبه، حيث تعتبر المجلس الذي يبرز فيه الحاكم ليجلس إلى أبناء شعبه، ويناقش قضاياهم ومشاكلهم، ويعمل على حلها.

وأشاد اللواء الراشدي بتوجيهات القيادة الحكيمة وثمن قرار الحكومة الرشيدة بفتح أبواب هذا الصرح الوطني أمام المواطنين والمقيمين والسياح ليشكّل عنصراً جديداً ورئيساً من عناصر الإبداع والإبهار الإماراتي.

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