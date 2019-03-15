الجروان ورئيس البرلمان السلفادوري يبحثان تعزيز قيم التسامح والسلام

سان سلفادور (وام) بحث معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي نورمان كويجانو رئيس برلمان جمهورية السلفادور، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك لتنفيذ مشاريع ومبادرات، لدعم ونشر قيم التسامح والسلام في العالم أجمع، وأشاد معالي نورمان كويجانو - خلال استقباله وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام في مقر البرلمان، بحضور جوستافو أكوستا، عضو البرلمان الدولي للتسامح والسلام من السلفادور - بجهود المجلس في نشر قيم التسامح حول العالم.

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