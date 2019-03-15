بائعة تذاكر الطيران "الوهمية" أمام الجنايات

جمعة النعيمي (العين) نظرت محكمة جنايات العين قضية امرأة عربية باعت 74 تذكرة وهمية، ووجهت لها تهمة تزوير مستندات حكومية تابعة لإحدى شركات الطيران في الدولة، حيث تمكنت بواسطتها من إنشاء حسابات وهمية لعملاء الشركة، والنصب والاحتيال على أموال الأشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر بحجة أنها تباع بأسعار أرخص من منافذ بيع تذاكر الطيران.

وأنكرت المتهمة أمام المحكمة تهمة إنشاء شركة وهمية، لبيع تذاكر طيران للعملاء، والعمل كوسيط إضافة إلى خصم قيمة المبالغ المالية من بطاقات الائتمان البنكية للعملاء، مع احتساب قيمة الضريبة المضافة، مدعية عدم وجود حساب لها، فيما طالب الدفاع بالسماح له بالحصول على نسخة من كشف المبالغ المالية وأسماء الأشخاص الذين قاموا بشراء التذاكر، وقرر القاضي تأجيل نظر القضية لجلسة 20 مارس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وجود حساب للمتهمة، كما تبين أن جميع المعلومات عنها صحيحة عدا البريد الإلكتروني الخاص بها، حيث إنه عائد لشخص آخر، كما تبين أن البريد الإلكتروني يضم أسماء عملاء آخرين من جنسيات مختلفة.

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