ضباب وحوادث متفرقة في مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تسبب الضباب الكثيف الذي تشكل أمس على أغلب مناطق الدولة الداخلية والساحلية، في وقوع بعض الحوادث المرورية في أبوظبي ورأس الخيمة، كما أثر على حركة السير في الصباح الباكر، مما تسبب في تأخر وصول بعض الحافلات إلى المدارس، كذلك أثر الضباب على حركة الصيد في بعض مدن الدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، تكون رعدية أحيانًا خاصة شمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وقوية أحيانا مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وسرعتها من 28 إلى 40 كم/‏‏س، تصل إلى55 كم/‏‏س أحياناً، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً صباحاً شمالاً وشرقاً، ويصبح مغبرا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً، والبحر مضطرب في البداية يصبح متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطربا في بحر عمان، غائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة خاصة على السواحل وشمال الدولة مع سقوط أمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا خاصة شمالا وشرقا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، تتحول إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مع المساء والليل، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان، غائم صباحاً خاصة شمالاً وشرقاً، مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر.

وناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات بأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية.