انطلاق النسخة الرابعة لـ"صندوق القراءة 2019"

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب، عن إطلاق مبادرة «صندوق القراءة 2019» بنسختها الرابعة، لافتة إلى أنها تستمر حتى 20 مارس في مركز مردف سيتي سنتر، وتعد هذه المبادرة جزءاً من سلسلة الفعاليات الهادفة للترويج لعادة القراءة بين أفراد المجتمع.

ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من «صندوق القراءة» تحت شعار «جيل يقرأ.. حضارة تشرق»، في إطار التزام هيئة دبي للثقافة والفنون بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأعدت دبي للثقافة العديد من البرامج المتنوعة لإثراء نسخة هذا العام من المبادرة، حيث ستتضمن مختبرات الإبداع التي يتم من خلالها التركيز على التحديات في مجال القراءة ونشر المعرفة، إلى جانب تنظيم عدد من الجلسات الشبابية لمناقشة القضايا المعنية بالشباب والمستقبل، فضلاً عن لقاءات يتم خلالها مناقشة الكتب وتوقيعها، وإلقاء الضوء على الإصدارات الجديدة الموجّهة للكبار، كما سيتم سرد قصص الأطفال من قبل المؤلفين والتوقيع على مؤلفاتهم، مع إقامة دورات وورش تدريبية وتثقيفية وندوات ومحاضرات أدبية وثقافية متنوعة، موجهة لمختلف شرائح وفئات المجتمع.