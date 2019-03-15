يستولي على سيارة "بنتلي" بالحيلة

تحرير الأمير (دبي)

نظرت محكمة جنايات دبي أولى جلسات قضية احتيال متهم فيها شاب آسيوي الجنسية «27 عاماً»، «هارب خارج الدولة» بتهمة الاستيلاء على مركبة فارهة من نوع «بنتلي» تقدر قيمتها بنحو نصف مليون درهم، وذلك بأن ارتكب تزويراً لمبايعة سيارة، واستعمل المحرر المزور في مكتب هيئة الطرق والمواصلات، وتم بموجبه استصدار شهادة حيازة مركبة، كما وجهت إليه تهمة خيانة الأمانة، حيث إن هذه المركبة لصاحب الشركة التي يعمل بها المتهم.

ووفق محضر استدلالات الشرطة وتحقيق النيابة العامة وشهود الإثبات أفاد مدير مبيعات معرض سيارات، بأن المتهم حضر إلى معرض السيارات الذي يعمل به وأوقف سيارة من نوع «بنتلي» زرقاء اللون، وأبدى رغبته ببيع السيارة مدعياً أنه يعمل مندوباً لدى إحدى الشركات، وأن الشركة تريد بيع السيارة بقيمة 350 ألف درهم،وتم الاتفاق معه على بيع المركبة بـ 300 ألف درهم، وطلب عمولة لنفسه 5 آلاف درهم، ثم توجه الموظف برفقة المتهم إلى مركز هيئة الطرق والمواصلات، وهناك أبرز رسالة تفويض منسوب صدورها للشركة تفيد ببيع المركبة، وعليه تم عمل حيازة له، وتسليمه النقود وغادر المتهم المكان دون رجعة.

فيما شهد المجني عليه صاحب الشركة، هندي الجنسية 70 عاماً، أن المتهم يعمل لديه بمهنة مندوب منذ نحو 6 سنوات، وكان هو خارج الدولة في إجازة، وبعودته تفاجأ باختفاء سيارة من نوع بنتلي موديل 2014، ليتبين لاحقاً أن المتهم تمكن بالحيلة من بيع السيارة الفارهة إلى شخص آخر دون علم المالك، ثم فر خارج الدولة، وعليه تم إحالة المتهم غيابياً، والدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام.