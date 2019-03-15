ما نوعية القراءة التي يحتاجها جيل اليوم ؟

أحمد النجار (دبي)

يمكن أن تحكم على إنسان لا تعرفه بسؤاله كم كتاباً يقرأ وماذا يقرأ؟.. تلك هي حكمة أرسطو الخالدة التي تنتصر للكتاب بصفته صديقاً ملهماً، وهو أيضاً «المعلم الصامت» كما قال أولوس غليوس، مؤرخ روماني.

وعلاقة الإنسان بالقراءة عريقة منذ القدم، فهي تطيل العمر بحسب عباس محمود العقاد، مفكر مصري، وبعض الكتب أقوى من أي معركة، فلا يقود الأمم غير أولئك الذين يقرأون، ويكتبون تماماً كما قال فولتير، كاتب فرنسي، فإذا أردت أن تلوذ إلى صديق لا ينافق ولا يمل، ولا يفشي سرك، ولا يخونك أبداً، فذلك هو الكتاب، فما هي نوعية القراءة التي يحتاجها جيل اليوم؟.. سؤال حملناه إلى خمس كاتبات إماراتيات، ممن لديهن مؤلفات خاصة ومتنوعة، حيث أكدن لـ«الاتحاد» أن القراءة الواعية التي تعتمد على تنويع المصادر وتراعي جودة المحتوى المعرفي، تساهم في بناء الوعي المجتمعي وخلق جيل مثقف قادر على استشراف المستقبل بذهنية متوثبة.

حلقة وصل

وفق الكاتبة شهد العبدولي، فإننا اليوم نحتاج إلى القراءة السريعة التي تعتمد على الكفاءة في اختيار وانتقاء المعلومة بمواكبة عصر السرعة، وبحاجة إلى القراءة التي تجعلنا نتنفس لنعيش أكثر من حياة، ونسافر عبر الزمن، من دون أن تغفل أهمية قراءة كتب التاريخ لإعادة تقييم الماضي بروح الحاضر، واستشراف الغد القادم للوصول إلى حلقة الوصل والربط التي من خلالها نستطيع استيعاب وفهم الماضي وربطه بالمستقبل.

مصادر موثوقة

تحديد اختيارات القراءة له أثر إيجابي في إنتاج مجتمع واع يتحلى بالمعرفة، ورأت شهد أن أول مصادر القراءة هو المصدر الروحي المتمثل في القرآن والسنة، ومن ثم الكتب الموثوقة في سرد معلوماتها إلى جانب كتب الدراسات والاجتهادات، التي بنيت على قراءات معمقة وخبرات متراكمة وصولا إلى نتائجها الحالية. معتبرة أن منصات «السوشيال ميديا» تقدم قراءة مفيدة أحياناً، خاصة إذا كانت من مصادر موثوقة، وعدا ذلك فإنها إهدار للوقت.

Advertisements

إشعاع إلهام

تحديد اختيارات القراءة من وجهة نظر علياء الشامسي، كاتبة إماراتية، مهمة صعبة للغاية، حيث إن لكل شخص ميول معينة، مشددة على ضرورة التنويع في المصادر وإيلاء التركيز على قراءة السيرة الذاتية للأشخاص الناجحين بكونها تشكل إشعاع إلهام تشجع الآخرين على المشي في الدرب الصحيح للنجاح.

ولا تقلل علياء من مكانة مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا، مشيرة إلى أن المتصفح يمكنه تطويعها لما يفيده بمتابعة نتاجات ومنشورات الأشخاص الناجحين الذين يحملون رسالة وهدفاً في الحياة.

الكلمة الراقية

«نحتاج إلى القراءة ونقطة».. هكذا تلخص إيمان اليوسف، قاصة إماراتية، إفادتها، حيث تصف القراءة بكل أنواعها، كقراءة قصاصات الصحف وحتى أكثر المراجع تخصصاً، فهي بحد ذاتها «فعل حياة». ومن يقرأ عليه أن يبدأ من هنا وسيصل إلى عشق الكلمة الراقية فيرتقي وعيه وفكره معها، وفقاً لحديثها، حيث أشادت بمبادرة تحدي القراءة العربي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ولفتت إيمان، إلى أن هناك الكثير من الأقلام القوية الجادة المبدعة في الإمارات، وينبغي للإعلام التعريف بها، إلى جانب إقامة معارض الكتب والجوائز والفعاليات الأدبية والندوات، معتبرة «السوشيال ميديا» منصات للتعبير عن رأي وفكر ووجهة نظر أيضا. لكن لا تتوقع أدبًا جيدًا متكاملاً قائماً فقط من هذه المواقع.

تعزيز الإنسانية

وقالت نورة عباس الخوري، كاتبة قصص أطفال، إن القراءة المنوّعة عبر كتب كلاسيكية دينية سياسية فكرية فلسفية تاريخية، بالإضافة إلى الروايات والشعر، فضلاً عن قراءات في أدب الشعوب الأخرى القديمة والحديثة، جميعها لها دور فاعل في تعزيز إنسانيتنا، مشيرة إلى قيمة التنويع واختيار الأجناس الأدبية المختلفة والموضوعات المعاصِرة، حيث إنه الأهم من القراءة هو مناقشة ما قُرئ والنظر إليه بعين المحلّل الذي يريد الاستفادة، وإنضاج فكره، وذلك بالتفكّر في أسلوب طرح المقروء وموضوعه واللغة المكتوبة به.

الفضاء والذكاء الاصطناعي

فيما تقول د. وفاء أحمد، كاتبة إماراتية: إن القراءة اليوم تشهد تنوعاً كبيراً حيث تتعدد المنصات المهتمة بالعديد من المجالات منها علوم الفضاء والذكاء الاصطناعي والإعلام والثقافة وغيرها، لذلك من المهم جداً أن يكون لدينا جيل واع بأهمية هذه المجالات، وأن تتبلور أفكاره وقدراته لخدمة الإنسانية في هذا المجال.

وأشارت، إلى أن الواقع الافتراضي يعج بالأفكار التي تبعد الإنسان عن الآخر وأصبح الهم الحقيقي لهم هو الانبهار بحياة قد لا تكون حياة الشخص الحقيقية خارج مواقع التواصل الاجتماعي، في حين تدعو الدولة إلى الاهتمام بالابتكار والإبداع، من دون أن تشكك بأهمية اختيار المصدر من عنوانه الكتاب، فأنت لديك أقل من دقيقتين لتقرر شراء هذا الكتاب أم لا، لذلك يعمد معظم القراء إلى قراءة غلاف الكتاب أو تقييم القراء لهذا الكتاب في مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المتخصصة في هذا المجال، كما أن للأهالي دوراً في اختيار الكتاب الأبناء بما يتناسب مع تطلعات الأبناء ومواهبهم وتطلعات الدولة التي تعول كثيراً على أبنائها.