"الوطني الاتحادي" يتسلم "قانون التعليم" الثلاثاء المقبل

ناصر الجابري (أبوظبي) يتسلم المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ 16 الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن التعليم ليدخل الدورة التشريعية للمجلس، بهدف مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الجاري، حيث من المنتظر إحالته للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لدراسته وإعداد تقريرها النهائي بشأنه. وتشهد الجلسة المقبلة، توجيه حمد الرحومي، عضو المجلس، سؤالاً حول الإجراءات التي تتخذ لضمان عدم تضرر المبلغين عن حوادث الاختلاس أو الإهمال أو المخالفات المالية عند قيام بعض الموظفين بإبلاغ ديوان المحاسبة عن بعض القضايا المالية والتعدي على الأموال في المؤسسات المختلفة.

ويطلع المجلس على طلب لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية تأجيل مناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وطلب لجنة الشؤون الصحية والبيئية تأجيل مناقشة موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعة، إضافة إلى طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حفظ موضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية.

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية.

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