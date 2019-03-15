"الضباب" يحجب الرؤية عن أماكن القراقير في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة) شهدت أسواق رأس الخيمة خلال اليومين الماضيين تراجعاً في أسعار الأسماك بنسبة تراوحت 20 : 25% مقارنة ببداية الشهر الجاري، وذلك استجابة لبعض الإجراءات التنظيمية التي ساهمت في زيادة المعروض من الأسماك في الأسواق.

وأثرت أحوال الطقس على حركة الصيد بالإمارة، حيث أعاق الضباب الكثيف الذي شهدته الإمارة حتى ساعات الصباح الأولى تحديد مكان القراقير بالنسبة للصيادين الذين لم يستطيعوا تشغيل أجهزة التحديد المكاني «جي بي اس» الخاصة بطراداتهم والتي تتيح لهم الوصول لهذه القراقير، كما تخوف بعض الصيادين من حوادث الاصطدام مع القوارب الأخرى، وذلك قبل أن تتحسن الأحوال الجوية وتعود حركة الصيد لطبيعتها.

وقال حميد الزعابي نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة: إن توفر كميات كبيرة من الأسماك في أسواق الإمارة ساهم في انخفاض الأسعار مقارنة ببداية الشهر بنسبة تراوحت بين 20 25% مشيداً بالإجراءات التنظيمية التي ساهمت في توفر الكميات المطلوبة للسوق المحلي قبل التصدير للأسواق المجاورة.

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