بحضور بدور القاسمي.. "الشارقة عاصمة عالمية للكتاب" تنظم حفلاً للتعريف بمشروع الإمارة الثقافي في "لندن للكتاب"

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا للشارقة عاصمة عالمية للكتاب، نظّم مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، حفل استقبال في جناحها المشارك في الدورة 48 ?من ?معرض ?لندن ?الدولي ?للكتاب، ?بهدف ?التعريف ?بمنجزات ?إمارة ?الشارقة ?الثقافية، ?وتسليط ?الضوء ?على ?تجربة ?نيلها ?لقب ?العاصمة ?العالمية ?للكتاب ?للعام ?2019، ?اللقب ?الأرفع ?من ?نوعه ?على ?مستوى ?العالم.

وتعرّف الضيوف، خلال الحفل، على أهم المنجزات التي حققتها إمارة الشارقة في المجال الثقافي وصناعة النشر. كما اطلع الحضور على شروحات شاملة حول استعدادات الإمارة للاحتفال باللقب تحت شعار: "افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً"، حيث تبدأ الاحتفالات في 23 أبريل المقبل، وتُختتم في 22 أبريل 2020. وستشهد الشارقة، خلال هذه الفترة، سلسلة فعاليات ضخمة في جميع مناطقها تشارك ?فيها ?جميع ?فئات ?المجتمع ?من ?مقيمين ?وزوّار، ?وشخصيات ?ثقافية ?وأدبية ?وإعلامية ?إماراتية ?وعربية ?وعالمية.

وشاركت "الشارقة عاصمة عالمية للكتاب" بمنصة تفاعلية تحاكي إحدى مشاريع عام اللقب وهي مكتبات شاطئية، تقام في الشارقة بتنظيم من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ونادي سيدات الشارقة، وثقافة بلا حدود، وبلدية الشارقة.

وحول هذا الاستقبال، أشارت أماني آل علي، مدير مكتب "الشارقة عاصمة عالمية للكتاب"، إلى أن تعريف المثقفين البريطانيين والعالميين على استعدادات الإمارة لنيل اللقب، خطوة أولى تفتح الباب أمام دعوة العالم بأسره لمواكبة الاحتفالات التي تستعد الإمارة لإطلاقها احتفاءاً بهذه المناسبة، مؤكدة أن مشاركة المكتب في معرض لندن الدولي للكتاب فرصة مهمة للتعريف بالخطط والبرامج المستقبلية التي يحضر لتنفيذها.

الشارقة (الاتحاد)