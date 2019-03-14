الامارات | بالصور .. العثور على حوت نافق على شاطئ أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. العثور على حوت نافق على شاطئ أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة البيئة أبوظبي، عثورها على حوت نافق من نوع "بريدي" في محمية رأس غناضة، ينتمي إلى فصيلة الحيتان البالينية، التي تتخذ من منطقة الخليج موئلاً لتكاثرها ورعاية صغارها، مشيرة إلى ان التحديات الرئيسية التي تواجه هذا النوع محلياً تتمثل في الارتطام بالقوارب، وضوضاء المحيطات، والصيد الشبحي، والتنقيب عن النفط والغاز، ودعت الهيئة الجمهور في حال مشاهدة أي حيوان مصاب أو نافق على سواحل أبوظبي، الاتصال على 555-800.

وتعتبر الحيتان البالينية، ثاني أكبر أنواع الحيتان بعد الحوت الأزرق، وتعرف أيضاً باسم حيتان العظام والحيتان الضخمة، وتتميز الحيتان البالينية بوجود صفائح بالينية عوضاً عن الأسنان، تستخدم لتصفية الطعام من الماء، ولا تنمو لهذه الحيتان أسنان إلا في المرحلة الجنينية، وتحتوي تحت رتبة البالينات على 4 عائلات، يندرج تحتها حوالي 15 نوع.

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وكانت هيئة البيئة أبوظبي، قد أعلنت مؤخراً عن نفوق ما يزيد على 80 بقرة بحر، و135 سلحفاة، و25 دولفيناً، خلال السنوات الأربع الماضية في مياه الإمارة، مشيرة إلى أن التأثيرات البشرية أحد الأسباب الرئيسة لحالات نفوق الأنواع البحرية المهدّدة بالانقراض.

وأشارت الهيئة إلى أن 74% من أسباب نفوق أبقار البحر تنتج عن الغرق في شباك الصياد، و16% نتيجة الاصطدام بالقوارب، و12% أسباب أخرى، كما أن 53% من أسباب نفوق السلاحف يعود للغرق أيضاً في شباك الصياد، و28% للاصطدام بالقارب، و19% لأسباب أخرى.