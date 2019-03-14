وفد تجاري أميركي يشيد بجهود "أبوظبي للجودة والمطابقة"

أشاد وفد من الشركات التجارية الأميركية برئاسة جوزيف تريتلر، نائب رئيس إدارة السياسة الدولية في المعهد الوطني الأميركي للمعايير بخدمات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمستوى المتميز الذي وصل إليه في مجال الجودة والمطابقة.

جاء ذلك خلال استقبال مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، الوفد الذي يضم ممثلين عن المعهد الوطني الأميركي للمعايير والمعهد الأميركي للبترول والجمعية الأميركية لمهندسي الميكانيك وشركة "ايتون" والرابطة الدولية لمسؤولي السباكة والميكانيك والمجلس الدولي للترميز والرابطة الوطنية لمصنعي الأجهزة الكهربائية وشركة مختبرات المعايير والجودة ووزارة التجارة الأميركية.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعرف على الرؤى المستقبلية لكل من الجهات الإماراتية وتبادل وجهات النظر مع شركات الوفد التجاري حول فرص الشراكة والتعاون المتاحة أمام الشركات الأميركية، حيث تم خلال الزيارة مناقشة واستعراض العديد من المواضيع المهمة وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الشركات الأميركية.

كما تم تقديم شرح مفصل عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة شمل الاستراتيجية والخدمات والأنشطة التشغيلية المتنوعة والتعريف برؤيته الساعية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً وبرسالته المتمثلة في قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي، من شأنها تعزيز ثقافة الجودة والتنمية الصناعية والتنافسية، وسلامة المستهلك وذلك تماشياً مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً.