حوادث بين 68 مركبة في أبوظبي بسبب الضباب

تلقت مراكز القيادة والتحكم في ادارة العمليات بشرطة أبوظبي 205 بلاغات مرورية، عبر هاتف الطوارئ 999 على مستوى أبوظبي والعين والظفرة أثناء تشكل الضباب في الساعات الأولى من، صباح اليوم الخميس .

وتسبب تشكل الضباب في وقوع حوادث متفرقة بين 68 مركبة في أبو ظبي على امتداد شارع الشيخ مكتوم بن راشد في أبوظبي، باتجاه الخارج نتج عنها 10 إصابات صنفت بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي المفرق والرحبة.

وأوضح العميد ناصر سليمان المسكري مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية أن مراكز القيادة والتحكم تعمل على استقبال المكالمات والتعرف على مكان البلاغ والتواصل مع الجهة المسؤولة للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر كوادرها البشرية.

ودعا العميد أحمد عبد الله الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الاحوال الجوية المتقلبة وإتباع قواعد وإجراءات السلامة.

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