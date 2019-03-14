"أبوظبي للإعلام" تنقل "الأولمبياد الخاص" مباشرة عبر منصاتها الرقمية

أعلنت أبوظبي للإعلام عن توفير البث المباشر لحفل افتتاح "الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019" وجميع المنافسات والفعاليات المصاحبة عبر جميع المنصات الرياضية الرقمية التابعة لها ومنصة "همم" التي أطلقتها أخيراً.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ البطولة التي تجري فيها تغطية المنافسات والفعاليات على المنصات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي بشكل حيّ ومباشر، وهي خطوة تأتي ضمن مستهدفات أبوظبي للإعلام في توفير تغطية استثنائية وشاملة تليق بدولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص في تنظيم أهم الأحداث الرياضية التي تحظى بمتابعة واسعة من الشارع الرياضي العالمي.

وتواكب جميع منصات أبوظبي للإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والرقمية هذه البطولة بوصفها الشريك الاستراتيجي للبطولة، وتنسجم تغطية منافسات وفعاليات هذا الحدث الإنساني الكبير مع التوجهات الإعلامية والمجتمعية بشكل عام نحو منصات العالم الرقمي لتكون الوجهة الأولى للحصول على المعلومة والأخبار إلى جانب متابعة البث الحي من البرامج والمسلسلات وحتى الفعاليات الرياضية.

وتعتبر "همم" أحدث المنصات الرقمية التي أطلقتها أبوظبي للإعلام، وتقدم كل ما يهم أصحاب الهمم في عالم العلوم والتكنولوجيا والثقافة والفن والرياضة وغيرها من المواضيع، وتهدف إلى إيصال المعلومات والأخبار بمصداقية وشفافية عن تحديات وطموحات أصحاب الهمم من منظورهم لتحقيق التطبيق الكامل لمبادرات الدولة الداعمة لهم.

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وأكد سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام أن الشركة خصصت خبراتها في مجال البث عبر المنصات الإعلامية الرقمية لتوفير تغطية استثنائية لفعاليات الأولمبياد الخاص في أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه المناسبة ليست مجرد حدث رياضي، بل فعالية تسلط الضوء على القيم الإنسانية النبيلة، وهي تحتم على فريق الشركة توفير أقصى درجات الدعم الإعلامي لمواكبة البطولة وتغطيتها من كافة جوانبها. ونوه سعادة الدكتور علي بن تميم إلى أن تغطية المنافسات والفعاليات على المنصات الرقمية تأتي استكمالاً وانعكاساً للتغطية الاستثنائية التي تعمل جميع منصات أبوظبي للإعلام على توفيرها للبطولة، حيث خصصت جميعها فرق عمل متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات البث العالمية المستوى لتنقل الصورة الكاملة إلى الجمهور المتابع والمهتم بالمنافسات.

ومن جانبه، أشار سامر أبوهواش مدير الإدارة الرقمية إلى أن منصة "همم" تعتبر مثالية لتوفير التغطية المتكاملة للبطولة، كونها تتناول اهتمامات أصحاب الهمم وتتعامل معهم كأشخاص مندمجين في مجتمع يحتاج إلى مهاراتهم وخبراتهم كجزء مهم من موارده البشرية والابتعاد عن التناول التقليدي لقضاياهم، وهو ما يروج له الأولمبياد الخاص منذ انطلاقته.

وأضاف أبوهواش أن منصة همم الرقمية وضعت نصب أعينها مهمة تقديم محتوى نوعي ومتميز يرقى إلى مستوى الحدث الذي نفخر باستضافته على أرض أبوظبي، وهو ما يجعلنا أمام مهمة مهنية تتطلب أعلى مستويات الاحترافية مدفوعين بكوادرنا من الخبرات والكفاءات التي تعمل جاهدة في سبيل تحقيق المهمة السامية.