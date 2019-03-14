جائزة "نجوم ريادة الأعمال 2019" تحتفي بالفائزين

أعلن القائمون على جائزة "نجوم ريادة الأعمال 2019" عن أسماء الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 6 مارس 2019، في فندق "جيه. دبليو ماريوت ماركيز" في إمارة دبي. وتعدّ دورة هذا العام من أكثر الجوائز المرموقة والموّجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وحضر الحفل رفيع المستوى نخبة من أهم الشخصيات، وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي، و ممثلي القطاعين العام والخاص، والمدراء التنفيذيين في شركة "سي سويت" (C-suite).

وقالت جيورجينا أوهارا، الشريك المؤسس شركة "سي بي آي للأعمال" / مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة - ما وراء الحدود 2019: "نحن فخورون جداً بتسليط الضوء على الدور الرائد للشركات الصغيرة والمتوسطة وإنجازاتها ونجاحاتها غير المسبوقة. ونتوجه بكل الشكر والتقدير للقائمين على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على جهودهم المتواصلة لتطوير طرق جديدة ومبتكرة لقيادة وتحفيز الكوادر العاملة في هذا القطاع الذي شهد هذا العام نمواً كبيراً وانجازات عديدة. ولقد تميّز حفل توزيع جوائز "نجوم الأعمال" بالمصداقية والشفافية، بالإضافة إلى الاختيار الدقيق للفائزين، مما يعد مسألة صعبة بالنسبة لنا في ظل ما تقدّمه مختلف الشركات والمؤسسات من إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات. ومع ذلك، لقد اخترنا المؤسسات الرائدة التي تركت بصمة إيجابية وحققت نقلة نوعية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما قدّمته من نجاحات وتطورات في القطاع".

وقال ريتشارد ريلستون، مدير قسم المبيعات وإدارة العملاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في "سيغنا الشرق الأوسط للتأمين": "من الرائع الاحتفاء بنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، ودولة الإمارات على وجه الخصوص. وندرك في "سيغنا" مدى تأثير هذا القطاع الهام على مسيرة التنمية في المنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد دولة الإمارات. وفي ظل النمو المطرد لهذا القطاع، ترتفع أيضاً توقعات الموظفين، وهنا يأتي دورنا في توفير خبرتنا العالمية لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول وخدمات التأمين الصحي المناسبة وتزويدها بالأدوات التي تساعدها على النمو والازدهار وتحقيق نتائج كبيرة."

وتمّ إعلان الفائزين هذا العام بعد عملية تقيَيم دقيقة، حيث اطلعت لجنة تحكيم مستقلة على طلبات الترشيح التي تمّ النظر فيها بدقة وشفافية قبل الإعلان عن النتائج. هذا وتهدف جائزة "نجوم ريادة الأعمال 2019"، إلى إختيار أفضل الشركات ضم

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عشرة فئات، حيث ضمت كل فئة خمسة مرشحين. كما تم منح "جائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة - 10X" للمرة الأولى هذا العام تكريماً لرائد الأعمال الذي كان له تأثير بارز على مدى السنوات العشر الماضية، والذي من المحتمل أن يؤثر أيضاً على مجتمع الأعمال في السنوات العشر القادمة. وتضم فئات الجائزة لهذا العام والفائزين منها؛

فئة جائزة رائد الأعمال العائلية للعام: أنافيا ناريان، مدير إداري، هنترز فودز المحدودة إيست ش.م.ح.

جائزة الريادة في رسم المستقبل: فاروق واسيل، رئيس عالمي للمدارس معقولة التكاليف، جيمس أدوكيشن

جائزة ريادة الشباب للعام: براء أحمد، المدير التنفيذي، زيوبي

جائزة رائد نجوم الأعمال (للرجال)2019: مايكل لحياني، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة بروبرتي فايندر

جائزة رائدة نجوم الأعمال (للسيدات) 2019: كاميليا علاو، ماي بزنس كونسالتينغ دي.أم.سي.سي

جائزة ريادة الأعمال الاجتماعية للعام: دانا ليبارتس، عضو مؤسس وشريك في إيكوكوست هولدينغز ليميتد

جائزة الموزع الرقمي للعام: سيباستيان ستيفان، المدير التنفيذي لشركة لودمي

جائزة الشركة الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثيراً للعام: عمر الهزاع، المؤسس والمدير التنفيذي للبوابة الالكترونية فرانشايز أرابيا

جائزة نجوم ريادة الأعمال - التميز المؤسسي الشامل: أشيش بانجابي، مدير العمليات، جاكيز لحلول الأعمال - شركة ذات مسؤولية محدودة

جائزة نجوم الأعمال – الشركات الريادية: نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت

منذ انطلاقها قبل أكثر من 13 عاماً، تميزت جوائز نجوم ريادة الأعمال بتبني فئات ومعايير متنوعة لتقييم الشركات المشاركة والتي شملت قصص نجاح وتفوق، وإنجازات استثنائية، ومكانة رائدة في السوق. وتم استضافة دورة عام 2019 بالشراكة مع شركة "سيغنا الشرق الأوسط للتأمين"؛ شركة "دبي الجنوب"، الشريك الرسمي للمناطق الحرة؛ شركة "الاتحاد للطيران"، شريك الطيران الرسمي؛ شركة "تويوتا"، الشريك الحصري للسيارات، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الإستراتيجيين مثل "حوكمة"

ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والشركاء الداعمين مثل شركة "هابنايز"، شركة "الكسواني للمحاماة"، "مجموعة أورينت بلانيت"، و"بلانت شوب الإمارات". وأعقب حفل توزيع الجوائز،عدد من الجلسات الحوارية التي تمّ خلالها بحث فرص التعاون بين الشركات، وتلتها مجموعة من النشاطات الترفيهية.