تحطم طائرة تدريب جزائرية ومقتل قائدها

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab قائد الطائرة الراحل (نقلا عن النهار)

وذكرت مصادر رسمية لصحيفة النهار، أن قائد الطائرة، بوجادي محمد مهدي قد لقي حتفه إثر سقوط الطائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد مهدي، كان طالبا بالمدرسة العليا للطيران في مدينة الطفراوي في ولاية وهران.

وكان شهر فبراير الماضي شهد مقتل ضابطين من سلاح الجو الجزائري في حادث تحطم طائرتهما المقاتلة في تيارت على بعد نحو 250 كلم جنوب غربي العاصمة الجزائرية.

وأوضحت الوزارة الدفاع الجزائرية وقتها في بيان أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادث تحطم "طائرة مقاتلة من نوع سوخوي-24".

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والطائرة الروسية الصنع من نوع سوخوي-24 ، كانت دخلت الخدمة في 1970 ولا تزال مستخدمة في العديد من الدول خصوصا في سلاح الجو الروسي.

وسجلت في السنوات الاخيرة حوادث في العديد من الطائرات العسكرية الجزائرية خصوصا طائرات النقل، ما خلف الكثير من الضحايا.