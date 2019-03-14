20 ألف متطوع في خدمة "الأولمبياد الخاص"

أشادت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع رئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد الخاص العالمي -أبوظبي 2019، بجهود فرق العمل والمتطوعين في دعم ومساندة الأولمبياد الخاص وأصحاب الهمم من الرياضيين المشاركين في الحدث العالمي.

وأوضحت معاليها أن هناك أكثر من20 ألف متطوع من مختلف الجنسيات يساهمون في إنجاح أكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم وذلك عبر المنصة الوطنية للتطوع.

وتتعدد مهام المتطوعين لتشمل عملية التنسيق في إقامة الوفود و التنقل والمواصلات إضافةً إلى تنسيق عملية المرافقة لأصحاب الهمم وتأمين صولهم إلى مواقع المسابقات و الترجمة و غيرها من الجهود الكبيرة المقدرة التي تعكس صورة إيجابية عما تشهده دولة الإمارات من تطور وحضارة وتمسكها بقيم التسامح والإنسانية.

وتهدف المنصة الذكية للتطوع التي تم تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع إلى توسيع نطاق العمل التطوعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي كأحد أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي في الدولة.

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وتلعب المنصة دور الوسيط بين الراغبين بالتطوع والفرص التطوعيّة المعروضة من قبل كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات النفع العام وتسهل عملية البحث عن فرص تطوعية للراغبين حسب اهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم في حين تقوم المؤسسات بالإعلان عن الفرص التطوعية حسب احتياجاتها.

كما تتيح المنصة فرصة اكتساب مهارات حياتية ومهنية قيِّمة وهو ما يعزز قدرات المتطوعين على القيادة والمشاركة فيما يُضطلع به من أنشطة في مجتمعاتهم المحلية وعلى مستوى المجتمع العالمي ككل.

وقد أعلنت اللجنة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 وصول عدد المتطوعين في الحدث إلى اكثر 20 ألفاً، والاكتفاء بهذا العدد وغلق باب التطوع لخدمة البطولة، ويؤكد الإقبال الكبير التكاتف بين فئات المجتمع كافة ومدى الحرص على نجاح و تميز هذا الحدث الإنساني والرياضي رفيع المستوى.