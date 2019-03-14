تحدي Taste It من "لاست إكزت" يدعوكم لمشاركة لقطاتكم المتميزة أثناء تناول الطعام والفوز بجوائز بقيمة...

تدعوكم "لاست إكزت"، الوجهة الدائمة لعربات الطعام الأولى ومن نوعها من "مِراس"، إلى تجربة لا تُنسى مع أشهى نكهات الطعام ولحظات المرح والتقاط الصور لاغتنام فرصة الفوز بجوائز رائعة خلال هذه التجربة الفريدة.

ويتيح لكم تحدي Taste It في "لاست إكزت" فرصة مدهشة للفوز بجوائز قيمة، خلال الفترة بين 10 مارس و13 أبريل، بالإضافة إلى تجارب الطعام الشهي والأجواء الرائعة وفرصة التقاط الصور التذكارية. وفي كل أسبوع، قد يحالفكم الحظ للفوز بأربع تذاكر لدخول منتزه "دبي باركس آند ريزوتس"، وبطاقة هدايا "مِراس" تعادل قيمتها 1000 درهم على مشترياتكم في "لاست إكزت".

وللمشاركة بهذا التحدي، سارعوا بالتوجه إلى أحد مواقع "لاست إكزت" الأربعة، والتقطوا صورة لأنفسكم أثناء استمتاعكم بالطعام المفضل لديكم في أي عربة طعام تختارونها، وانشروا الصورة عبر عنوانكم على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بهاشتاغ #LastExitTasteIt ولا تنسوا وسم @lastexitdubai.

وفي كل أسبوع، ستفوز الصورة الحائزة على أكبر عدد من الإعجابات بهذه الجوائز المميزة.

وسيحظى خمسة من المتنافسين المحظوظين (فائز واحد في كل أسبوع) بالجوائز التالية:

بطاقة هدايا "مِراس" بقيمة 1000 درهم

أربع تذاكر لدخول منتزه "دبي باركس آند ريزورتس".

Advertisements

الفعالية: تحدي Taste It في "لاست إكزت"

التاريخ: 10 مارس – 13 أبريل 2019

الوقت: طوال اليوم

الموقع: جميع مواقع "لاست إكزت"

رسوم الدخول: لا يوجد

التسجيل: غير مطلوب