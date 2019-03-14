منتجع ميلينيوم عُمان المصنعة يستضيف المشاركين في الدورة التاسعة من أسبوع المُصنعة للإبحار الشراعي

استضاف منتجع ميلينيوم عُمان المصنعة، وهو منتجع سياحي من تطوير شركة "عُمران" الرائدة في استثمار وتطوير وإدارة الأصول الفندقية والسياحية في عُمان، المشاركين في الدورة التاسعة من أسبوع المُصنعة للإبحار الشراعي ضمن فعالية سباق الزوارق السريعة التي تنظمها "عُمان للإبحار"، وهو مشروع غير ربحي يهدف إلى تعزيز دور رياضة الإبحار بين الشباب العُماني.

تتميز غرف المنتجع المطلة على السباق بإطلالة رائعة مليئة بالإثارة والتشويق، حيث يقع المنتجع على الواجهة المائية ومن خلفه جبال الحجر. كما يتميز المنتجع بشاطئِ المياه الزرقاء الصافية الخاص، حيث تعيش الشعب المرجانية البديعة والأماكن المخصصة لعشاق رياضة الغوص إضافة إلى الأماكن المخصصة لأنشطة الإثارة المناسبة للعائلة مما جعل من المنتجع الوجهة الأنسب لاستضافة فعالية "أسبوع المُصنعة للإبحار الشراعي" للسنوات الثلاث السالفة.

وقد قام فريق المنتجع بتصميم باقات خاصة للمشاركين والمدربين والمشجعين تشمل رسوم التسجيل ورسوم استئجار القوارب والإقامة والنقل من المطار بالإضافة إلى توفير كافة وسائل الراحة والمرافق اللازمة لإقامة مريحة وهانئة.

وقال ديرموت بيرشال، المدير العام في منتجع ميلينيوم عُمان المصنعة: "سلطنة عمان بلد الجمال الطبيعي الخلاب، حيث يحيط بها خليج عمان والخليج العربي وبحر عُمان مما يوفر ظروفًا مثالية ورائعة للإبحار تسمح للضيوف بالاستمتاع بالمناظر الخلابة والضيافة الأصيلة. تسعدنا استضافة المشاركين في هذه الفعالية مع المدربين والمشجعين، ولقد انصب تركيز فريق عملنا على تقديم الترحيب اللائق إلى جانب مجموعة من الأنشطة والفعاليات الاستجمام. نود تهنئة الفائزين في أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، ونتطلع إلى استضافة المزيد من هذه الفعاليات لنظهر جمال الطبيعة وكرم الضيافة في هذه الدرّة العربية المكنونة".

وقد استقطب السباق 125 بحارًا تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عامًا من مختلف دول المنطقة والعالم، وتهدف هذه الفعالية إلى جعل سلطنة عُمان الوجهة المفضلة للإبحار على مستوى العالم، وتوفير بيئة خصبة لشباب عُمان تتيح لهم تعلم هذه الرياضة وتبرز مواهبهم.