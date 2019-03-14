معرض دبي الدولي للأخشاب 2019 يستضيف أكثر من 240 شركة تستعرض 530 علامة تجارية دولية من موردي الأخشاب...

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2019، المعرض الدولي بعرض أحدث منتجات صناعة الأخشاب وصناعة الآلات والمكائن ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الثلاثاء (12 مارس الجاري) وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم الخميس(14 مارس الجاري) في مركز دبي التجاري العالمي. ويستعرض المعرض أكثر من 50 صنفاً عالمياً من أنواع الأخشاب بمشاركة عالمية واسعة تصل الى أكثر من 45 دولة، كما أنه يعرض أكثر من 530 علامة تجارية من موردي الأخشاب وموردي المكائن.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس شركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات"، الجهة التنظيمية لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب:"سيكون معرض دبي الدولي للأخشاب هذا العام أكبر معرض على الإطلاق لقطاع الأخشاب والمكائن الخاصة بتصنيع الأخشاب.فمع تواجد مجموعة واسعة من العارضين والعلامات التجارية والمنتجات، سيكون الحدث بمثابة منصة استراتيجية للزوار الباحثين عن التواصل مع خبراء الصناعة تحت مظلة واحدة".

وتأتي دورة هذا العام من المعرض في وقت من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للألواح الخشبية إلى 174.55 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مسجلاً معدل نمو سنوي يبلغ 7.7 بالمائة، في حين أن الطلب المرتفع كمواد عازلة لتكسية الجدران والأسقف وتطبيقات الأسقف والأرضيات سيعزز نمو السوق في السنوات القادمة، والابتكارات في صناعة الأخشاب التقليدية لإنتاج منتجات أكثر استدامة.

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وستشهد هذه الدورة من معرض دبي الدولي للأخشاب المشاركة من دول مثل النمسا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية وروسيا ولاتفيا وإيطاليا وفرنسا وماليزيا والهند وتايوان وبلجيكا. بالإضافة إلى ذلك ستشارك دول مثل كرواتيا والغابون وغانا وكندا وهونغكونغ والكونغو وسويسرا ولبنان والمملكة المتحدة والبرتغال وتايلاند وفنلندا وإندونيسيا واستونيا والبرازيل وليتوانيا والدنمارك وباكستان وفيتنام وسنغافورة في العرض.

وأضاف الشيزاوي: "مع وجود دول من جميع أنحاء العالم تشارك في هذا الحدث، سيحضر معرض دبي الدولي للأخشاب الخبراء الرائدين في العالم، بما في ذلك الموردين والمهندسين المعماريين والاستشاريين، وغيرهم من المهتمين بقطاع الأخشاب وآخر الصناعات المبتكرة والسريعة في هذا القطاع بأسعار معقولة وعالية الجودة تحت سقف واحد. وهذا يعطي المشاركين والزائرين فرصة متساوية للاتصال والتواصل مع أفضل الشركات في هذا المجال".