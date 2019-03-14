تسلط الدراسة الأولى عن التطوع المؤسسي الضوء على دور التأثير الاجتماعي في تعزيز تطور دولة الإمارات...

تساهم الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بالتعاون مع موظفيها في العديد من المبادرات الهادفة إلى إحداث تغيير مجتمعي على مستوى الدولة، وذلك وفقاً لنتائج الدراسة الأولى على الإطلاق والتي أجريت في مجال التطوع المؤسسي. وقد تم في إطار مبادرةIMPACT 30 : المبادرة العالمية لدفع التطوع المؤسسي، وهي عبارة عن مبادرة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص حول العالم لتفعيل التطوع المؤسسي والمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، جمع البيانات من 48 شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة على امتداد 60 يوماً عام 2017، حيث أظهرت النتائج بأن العمل التطوعي المؤسسي أصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الاستدامة للشركات التي شملها الاستطلاع، حيث تم تسجيل أكثر من 65،000 ساعة من العمل التطوعي عام 2016 من قبل الشركات المشاركة.

أجريت الدراسة على مدى ثلاثة أشهر خلال عام 2018، وأظهرت نتائجها بأن الموظفين تطوعوا على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة – حيث تطوع 37٪ من الموظفين في الشركات التي شملتها الدراسة في مبادرات تطوعية فريدة، بما يفوق معدل مشاركة الموظفين في الولايات المتحدة الذي بلغ 31 ٪. يكتسب العمل التطوعي أهمية متزايدة لكل من الشركات والموظفين - حيث أفاد 60٪ من المشاركين أن العمل التطوعي يشهد إقبالاً مستمراً في شركاتهم.

والأهم من ذلك، أن الشركات باتت تعمل على مواءمة تطوعها المؤسسي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث أجاب 90٪ من المشاركين في الاستطلاع بأن أنشطتهم كانت جزءاً من مبادرات كانت مخصصة لدعم هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة. ومن أهم أهداف التنمية المستدامة التي تم دعمها في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر التطوع المؤسسي # 4 (جودة التعليم) ، # 3 (الصحة الجيدة والرفاهية)، و # 9 (الصناعة والابتكار والبنية التحتية).

وفي إطار حديثه عن المبادرة، شرح مالك المدني، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمسؤولة عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات، أهمية العمل التطوعي المؤسسي لتحقيق بعض أهداف الاستدامة الأكثر إيجابية في العالم، حيث علق قائلاً: " تعتبر الشراكات عنصراً أساسياً لتحقيق التطور، ويكتسب التطوّع المؤسسي أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن لكل فرد من أفراد المجتمع إحداث فرق ذو بصمة مميزة، سواء في مكان العمل أو داخل مجتمعاتهم المحلية. وتعطي الشركات تعريفًا أكثر وضوحاً لما تعنيه المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال التعاون مع المؤسسات الخيرية والمشاركات في المبادرات المختلفة عبر الجهود التطوعية، ونحن ندعم التوجه لخلق المزيد من الشراكات بين المؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية لتعزيز ريادة الإمارات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ".

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وتعتبر الدراسة هذه، الخطوة الأولى في إطار الجهود التي تعتزم مبادرة IMPACT2030 إطلاقها لتعزيز العمل التطوعي المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تشكيل مجلس خاص لهذه المبادرة، يتألف من منظمات وطنية وعالمية، تمثل القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لتعزيز أفضل الممارسات التطوعية، ومعالجة القضايا التي تعرقل قدرة الأشخاص على المشاركة.

ومن جهته قال كريس جارفيس، عضو المجلس التأسيسي في مبادرة IMPACT2030 : "نظراً للاهتمام العالمي بتطوير التوجهات التطوعية لدى الموظفين، فقد نشأ مجال كبير لتعزيز النمو والتحسين في مجال الممارسة والمعرفة عندما يتعلق الأمر بتحسين العمل التطوعي المؤسسي كوسيلة للتأثير الاجتماعي، ونحن نتوقع أن يقدم هذا البحث رؤى جديدة نحو التطور السريع والإيجابي لهذه الممارسة. من الناحية العملية، يسلط هذا التقرير الضوء على الإمكانيات المتاحة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لاستثمار الجهود التطوعية لآلاف المهنيين، بدعم من أصحاب العمل، لإيجاد حلول مستدامة للتحديات القائمة على النحو المبين في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. "