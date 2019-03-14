حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء منشورات القاسمي "دار نشر"

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء منشورات القاسمي "دار نشر".

ويقضي المرسوم الأميري - رقم/ 9/ لسنة 2019م - بأن تنشأ في إمارة الشارقة دار نشر تسمى: "منشورات القاسمي"، تكون مؤسسة فردية، لها الاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق أهدافها، وتعمل على أساس غير ربحي.

ويعتمد مسمى الدار باللغة الإنجليزية كالآتي: "AL QASIMI PUBLICATIONS".

ووفقاً للمرسوم الأميري يكون مقر الدار الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها داخل إمارة الشارقة وخارجها، بناء على موافقة صاحب الدار.

وحسب المرسوم الأميري، تهدف منشورات القاسمي "دار نشر"، إلى نشر وتوزيع الأعمال التي تضيف إضافة نوعية إلى المكتبات العربية والعالمية، وتسعى إلى توسيع القاعدة الجماهيرية للقراءة، وتوفير المواد العلمية والأدبية والثقافية المتنوعة والمتجددة، والاهتمام بالنشر الورقي والإلكتروني، وتعمل على دعم الجهات والمؤسسات الإنسانية والخيرية.

ويكون للدار في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. نشر وتوزيع المؤلفات والإصدارات التي تتفق مع أهداف الدار، ويوافق عليها صاحبها، والترويج لها.

2. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.

3. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة في مجال النشر والتوزيع.

4. إقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات أو المشاركة فيها محلياً وإقليمياً ودولياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

5. أية اختصاصات أخرى تُكلف بها الدار من قبل صاحب الدار.

ويتولى إدارة الدار مدير يصدر بتعينه قرار من صاحب الدار، يحدد درجته الوظيفية ومهامه وصلاحياته، ويعاونه عدد من الموظفين الإداريين والفنيين.

وحدد المرسوم الأميري الموارد المالية للدار من:

1- الإيرادات الذاتية للدار نتيجة ممارستها اختصاصاتها.

2- التبرعات والهبات التي تتفق مع أهداف الدار، ويوافق عليها صاحب الدار.

3- أية موارد أخرى يوافق عليها صاحب الدار.

وتخصص إيرادات الدار الناتجة عن ممارسة اختصاصاتها لدعم الجهات والمؤسسات الإنسانية والخيرية التي يحددها صاحب الدار.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.