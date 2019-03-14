معرض الرياض للسفر 2019 معد ليكون أكبر حدث للسياحة والسفر في التاريخ

معرض الرياض للسفر النسخة الحادية عشر، العرض الرائد في قطاع السفر والسياحة في المملكة سيعقد من اليوم الثامن والعشرين إلى الثلاثين من شهر مارس في فندق برج الفيصلية. من المتوقع أن يدير المعرض الندوات والمناقشات الوزارية ويتيح فرصاً عديدة للتواصل مع الشخصيات البارزة في المهنة. علاوة على ذلك فإن المعرض سيعطي مجالاً لعامة الناس أن يتعرفوا على أحدث العروض السياحية من حول العالم.

نسخة عام 2019 ستكون الأكبر على الإطلاق مع ارتفاع عدد العارضين والزوار المتوقع حضورهم. سيشارك الحدث أكثر من ثلاث مئة عارض ممثلين أكثر من خمسة وخمسين دولة.

قال بندر القريني، مدير عام معارض أساس ومنظم معرض الرياض للسفر:

في العام الماضي شاركنا مئتين وسبعين عارض وعدد الزوار بلغ 28,695 زائر، وهو ارتفاع بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي 2016. في هذا العام سنكمل نمونا السنوي إذ سيشاركنا ثلاث مئة عارض ونتوقع قدوم أكثر من ثلاثين ألف زائر.

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المعرض مفتوح لخبراء قطاع السفر ولعامة الناس الذين يبحثون عن معلومات خاصة بوجهات السفر والعروض المقدمة. زوار هذه النسخة من المعرض سيتمكنون من التواصل مباشرة مع المؤسسات السياحية والفنادق والطيرانات وشركات إدارة الوجهات السياحية ووكلاء السفر من شتى أنحاء العالم.

المؤسسات السياحية من الخليج العربي سيكون لها ظهور طاغي في المعرض، بتواجد أجنحة برعاية سلطنة عمان والبحرين وهيئة الشارقة للتجارة وتنمية السياحة. بلإضافة إلى أجنحة من دول موريشيوس والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وسريلانكا وجزر المالديف وجنوب أفريقيا وتركيا وأذربيجان والبوسنة والتشيك وكوريا الجنوبية وهنغاريا وبولندا وفرنسا ورومانيا وبلغاريا والأردن والهند وإثيوبيا والسويد وإسبانيا والنرويج والدنمارك.

وكالات سفر مهمة ستتواجد في المعرض مثل شركة الرياض للسفر والسياحة، بالإضافة إلى شركات رائدة في قطاع الضيافة مثل فندق سينتارا وروتانا.

عارضين من آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا وشمال أفريقيا سيحضرون الحدث، بالإضافة إلى شركات طيران عدة ومنها طيران الخليج وطيران لوفتانسا وطيران سريلانكا وطيران سيبو باسيفيك وطيران الفلبين وطيران عمان وطيران السلام وطيران العربية وطيران تركيا وفلاي بوسنيا وطيران التشيك وطيران ماليزيا، والكثير من وكالات السفر ومواقع حجز التذاكر الإلكترونية والشركات السياحية.