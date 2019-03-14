ضاحي خلفان يهنئ رجل الأعمال محمد بن حيدر لحصوله على الدكتوراه الفخرية

قدم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، التهنئة الى رجل الأعمال سعادة محمد عمر بن حيدر، رئيس مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، لحصوله على شهادة الدكتوراه الفخرية من ويلز في بريطانيا.
وأشاد معاليه بالسيد بن حيدر، ودعمه اللامحدود لأنشطة وبرامج جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ووصفه بأنه رجل يملك الحس الوطني الصادق تجاه أبناء الوطن، وصاحب الأيادي البيضاء التي ساهمت ودعمت ورعت أنشطة الجمعية على مرّ السنوات الماضية، لتحقيق أهدافها وخططها وبرامجها، والتي لولاها لما تحقق للجمعية ما حققته اليوم من إنجازات.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه إلى سعادة محمد بن حيدر، في مكتبه بمنطقة القرهود صباح اليوم، يرافقه العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية: الدكتور سيف الجابري، ومنيرة صفر، والمقدم زيد الصابوني المستشار الإعلامي للجمعية.
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