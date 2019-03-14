5 تطبيقات "مجانا" لركاب الخطوط السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الخطوط الخطوط السعودية

في سابقة أولى في عالم رحلات الطيران، أصبح الآن بإمكان المسافرين على متن الخطوط السعودية استخدام 5 تطبيقات ذكية على هواتفهم المحمولة مجانا في الطائرة، بعد أن أضافت الشركة تطبيقين جديدين مؤخرا.

وأطلقت الخطوط السعودية خدمة جديدة مجانية على رحلاتها الداخلية والدولية تمكن ضيوفها من استخدام تطبيقي التواصل الاجتماعي "وي شات" و"إنستغرام"، في التواصل مع أسرهم وأصدقائهم وأعمالهم، إضافة إلى قائمة التطبيقات المتاح استخدامها مجانا على متن جميع طائراتها المزودة بخدمة الإنترنت، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأصبح بإمكان ضيوف "السعودية" على مختلف درجات السفر الاستمتاع بالتواصل النصي عبر هواتفهم الذكية خلال رحلاتهم الداخلية والدولية، وبذلك تكون "السعودية" شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تتيح لضيوفها التواصل مع الآخرين مجانا على رحلاتها عبر 5 تطبيقات، هي "واتساب"، و"آي مسج"، و"فيسبوك ماسنجر"، و"وي شات"، و"إنستغرام".

إقامة أول معرض للطيران في السعودية

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وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر على هامش المعرض الدولي السعودي الأول للطيران الذي افتتح بمطار الثمامة بالرياض، أن إضافة تطبيقي "وي شات" و"إنستغرام" إلى التطبيقات المتاح استخدامها مجانا على طائرات "السعودية" يأتي تقديرا لضيوفها المهتمين بالتواصل عبر هذين التطبيقين، بعد الإقبال الكبير على استخدام التطبيقات التي سبق إطلاقها مجانا على رحلات السعودية.

وكانت "السعودية" قد نالت مؤخرا جائزة أفضل شركة طيران على مستوى الشرق الأوسط في مجال خدمات الإنترنت على متن الطائرات، وذلك ضمن جوائز رحلات الطيران في الشرق الأوسط المقدمة من شركة "أتش أم جي أيروسبيس".