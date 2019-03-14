دبي (الاتحاد) زار وفد من متطوعي شرطة دبي في إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، «قصر الوطن» الصرح الحضاري والثقافي والتاريخي الذي يمثل جسراً من جسور التواصل الحضاري مع الشعوب، بفضل ما يجمعه بين جنباته من معلومات وقصص تاريخية ومعرفية وإنسانية ومعمارية. وترأس الوفد الذي ضم 23 متطوعاً، المقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية، فيما كان في استقبال الوفد فيصل النعيمي، واصطحبه في جول تعريفية في أروقة القصر.

واستمع وفد متطوعي شرطة دبي إلى شرح حول القاعة الكبرى في قصر الوطن والتي تعد القاعة الأكبر مساحة في القصر، وقد تم تخصيصها لإقامة المراسم والاستقبالات الرسمية، ويبلغ طولها وعرضها 100 متر، بينما يبلغ قطر القبة الرئيسة فيها 37 متراً.

كما استمع الوفد على شرح حول قاعة «روح التعاون» التي تم تخصيصها لتستضيف جلسات المجلس الأعلى للاتحاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متطوعو شرطة دبي يزورون «قصر الوطن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.