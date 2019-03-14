حمد الشرقي: الدولة حريصة على الارتقاء بمعيشة المواطنين

الفجيرة (وام) أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حرص الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية في شتى المجالات، داعياً سموه إلى توفير كل ما من شأنه تلبية متطلبات المواطنين الحياتية والارتقاء بمستوى معيشتهم، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه في منطقة «حبحب» بالفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، وذلك للاطلاع على أحوال المواطنين وتفقد أحوالهم.

والتقى صاحب السمو خلال جولته في حبحب الأهالي، واستمع إلى مطالبهم واقتراحاتهم وأمر بتلبية كل احتياجاتهم الخدمية بما يؤمن لهم سبل العيش الكريم.

ولبى صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته دعوة المواطن محمد علي راشد الحمودي إلى مأدبة الغداء التي أقامها على شرف سموه بحضور عدد من أهالي المنطقة.

بدورهم، ثمن أهالي حبحب حضور صاحب السمو بينهم وتفقد أحوالهم مقدرين توجيهات سموه ودعمه المستمر لتطوير البنى التحتية واستجابته الكريمة الدائمة لمتطلباتهم.

حضر جولة صاحب السمو حاكم الفجيرة، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة وعدد من كبار المسؤولين.

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