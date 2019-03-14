حمدان بن زايد يستقبل عبدالله النابودة

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بقصر النخيل عبدالله سعيد النابودة الذي قدم للسلام على سموه.

حضر الاستقبال عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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