أبوظبي (الاتحاد) شهد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح راعي مهرجان أبوظبي، حفل تكريم المبدعين والفنانين الشباب بجائزتي «الإبداع من مهرجان أبوظبي - جلف كابيتال 2019» و«الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - جلف كابيتال 2018»، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2019 الذي تختتم فعالياته في 30 مارس الجاري.

حضر حفل التكريم الذي أقيم، مساء أمس الأول، في ردهة مسرح قصر الإمارات هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، ورياض كمال، عضو مجلس الإدارة في شركة «جلف كابيتال.

وحصدت أروى نجم جائزة الفنون التشكيلية 2018 عن عمل بعنوان «الزاهية»، وهو عمل إبداعي بوسائط متعددة متمثل في صور فوتوغرافية تختبر الرابط النظري بين التداخل الإنساني مع العدم وواقعية العدم. وفازت بجائزة الإبداع 2019 شما البستكي عن عمل بعنوان «بيت لبيت»، وهو عبارة عن مجموعة من الصور الفوتوغرافية والنصوص الشعرية التي تبرز تعددية المجتمع الإماراتي وتنوع ثقافاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهيان بن مبارك يشهد حفل إعلان الفائزين بجائزتي الفنون التشكيلية والإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.