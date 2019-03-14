سعيد بن طحنون يعزي جمعة الشامسي وإخوانه في وفاة والدتهم

العين (وام) قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء إلى جمعة راشد سعيد الحظيبي الشامسي، وإخوانه خلفان وعبدالرحمن وسلطان والدكتور علي، في وفاة والدتهم رحمها الله. وأعرب معاليه، خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين، عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهليها وذويها الصبر والسلوان.

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