«شرطة أبوظبي» تكرم الفائزين بـ «جائزة عام زايد»

أبوظبي (الاتحاد) كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قطاعاتها الفائزة بجائزة عام زايد، والتي تُعنى بتخليد إرث الأب المؤسس عبر مشروعات ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤيته وقيمه.

وهنأ اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الفائزين، مؤكداً أهمية الجائزة في التعريف بحكمة زايد الخير وإبراز مسيرته الطيبة ودوره الرائد في تأسيس الدولة وتخليد شخصيته، بوصفه من أحد أعظم الشخصيات القيادية الملهمة عالمياً.

وفاز أمن المجتمع بجائزة أفضل قطاع لمحور الثقافة والمعرفة، الذي يُعني بتخليد شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ومبادئه وقيمه.

وحصلت الموارد البشرية على جائزة أفضل قطاع في التنمية البشرية، والتي تُعنى بتخليد إرث الشيخ زايد عبر مشروعات ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤيته وقيمه، فيما فاز قطاعا المالية والخدمات، والعمليات المركزية في «العطاء والإنسانية» والذي يركز على تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد محلياً ودولياً . وحاز شؤون الأمن والمنافذ على جائزة أفضل قطاع في البيئة والاستدامة، والذي يهتم بتعزيز التوعية لدى الجمهور المحلي والإقليمي والدولي.

كما فازت العمليات المركزية بالجائزة الرئيسة للقطاع المتميز في عام زايد، والذي حقق أعلى نتيجة وفق المحاور الاستراتيجية لعام زايد بتميز.

كما جرى تكريم الفريق المشارك في تقييم جائزة عام زايد والمبادرات الشرطية والداعمين لها.

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