الحكيم يشيد بجهود سفير الدولة في تعزيز العلاقات مع العراق

بغداد (وام) أشاد معالي محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي بجهود حسن أحمد الشحي سفير الدولة لدى بغداد ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد معالي الحكيم خلال استقباله السفير الشحي في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدولة الإمارات في بغداد، حرص الحكومة العراقية على بناء أفضل العلاقات مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وحمل وزير الخارجية العراقي السفير تحياته الخاصة إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

من جانبه، أعرب السفير الشحي عن شكره وامتنانه لما لقيه من تسهيلات خلال فترة عمله في العراق، متمنيا للعراق حكومة وشعبا كل التقدم والازدهار، مؤكدا حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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