طحنون وسرور بن محمد وهزاع بن زايد يحضرون أفراح السويدي وآل مكتوم

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله محمد بن دسمال السويدي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم، وذلك في مجلس البطين في أبوظبي.

وهنأ سموهم العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، مباركين لهم أفراحهم متمنين لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

حضر الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

تخللت الحفل لوحات من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.

وأعرب الحاضرون عن شكرهم وسعادتهم لمشاركة سمو الشيوخ أفراحهم، لما لذلك من أثر إيجابي في توطيد العلاقات الأسرية بين أطياف المجتمع الإماراتي.

كما حضر الحفل معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء ورجال الأعمال وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.