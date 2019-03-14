«أفكار أبوظبي» يناقش التحديات والفرص العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى «أفكار أبوظبي»، خلال الفترة من 27 إلى 28 مارس الجاري، وذلك بتنظيم مؤسسة «تمكين»، التي تقدم مشاريع لتحقيق رؤية أبوظبي في التطور القائم على المعرفة من أجل إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي والتعليمي في الإمارة، وذلك بالتعاون مع معهد أسبن المعني بالدراسات التعليمية والسياسية، ويتخذ من العاصمة واشنطن مقراً لها.

يشارك في المنتدى شخصيات بارزة عالمياً، من أجل مناقشة وتبادل أفكار حول بعض من أكثر التحديات إلحاحاً التي تواجه العالم، وستركّز نسخة عام 2019 من المنتدى على أربعة مسارات محددة يتناول كل واحد منها بشكل معمّق بعضاً من التحديات والفرص الكبيرة التي تبرز في عصرنا، وستتناول مسارات عام 2019 أوضاع العلاقات الدولية، والحلول العلاجية والتعزيزية للدماغ البشري، إلى جانب مناقشة أثر ثورة النقل والمواصلات القادمة، ومخاطر الهجمات الإلكترونية الجديدة. ويتزامن مع المنتدى مهرجان مفتوح للعامة يزخر بمناقشات عامة ومعارض تفاعلية وورش عمل وعروض فنية، وعروض موسيقية ملهمة.

وقال دان بورترفيلد، الرئيس التنفيذي لمعهد أسبن: «أصبح منتدى أفكار أبوظبي سريعاً منصة مثالية تتيح لأبرز المفكّرين ولأصحاب الإنجازات حول العالم التلاقي والتواصل، وطرح أفكار قيّمة. وقد كانت «تمكين» شريكاً ممتازاً لمعهد أسبن في هذا المجال، وتسرّنا العودة إلى العاصمة الإماراتية التي تشكّل مركزاً عالمياً نابضاً بالحياة ودائمة التطلّع نحو المستقبل، من أجل مواصلة التطرّق إلى المسائل الحيوية التي نواجهها في عصرنا الحالي».

ويقام بموازاة الفعالية برنامج الزملاء الاستثنائي الذي يعكس أهمية دور الشباب في صياغة مستقبل الإمارات. وقد صمّم البرنامج بدعم من المؤسسة الاتحادية للشباب في الإمارات، وهو يتيح إبراز الجيل الجديد من القادة الإماراتيين أمام القادة العالميين وصنّاع القرار، فهو يمنح 10 من الشباب الإماراتي المبدع بعد عملية اختيار صارمة فرصة الحضور والمشاركة في أفكار أبوظبي. وقال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب بالمبادرة: «تتمثل إحدى الأولويات العليا للمؤسسة الاتحادية للشباب في تمكين الشباب الإماراتي والحوار معهم حول التحديات ذات الأهمية العالمية، ويعتبر برنامج الزملاء الاستثنائي منصة لأفكار شباب الإمارات، ومناقشتها مع صناع القرار حول العالم». ويناقش محور «من النظام العالمي الجديد إلى لا شيء؟ التطور والأزمات في العلاقات الدولية» التحديات التي تواجه العالم، وتشمل قائمة المتحدثين في هذا الموضوع:«غوردن براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وبيل إيموت، مؤلّف ورئيس المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ومعالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، والبروفسور كيشور محبوباني، أستاذ في ممارسة السياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، ومينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة«ذا ناشونال»، وماتيو رنزي، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق.