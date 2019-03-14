ضاحي خلفان: دبي نموذج في الأمن الشامل

دبي (وام) قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: إن دبي باتت نموذجاً يحتذى به في الأمن الشامل بأنواعه وأنظمته وتقنياته كافة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها تحت عنوان «الأمن الشامل وأثره في حماية الوطن دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً»، خلال فعاليات اليوم الثاني من أعمال الندوة الدولية التاسعة لندوة الحديث الشريف التي تنظمها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي تحت عنوان «حماية الوطن في السنة النبوية - مقصد شرعي وضرورة مجتمعية» والتي تنعقد فعالياتها في فندق جود بالاس بدبي.

حضر فعاليات اليوم الثاني معالي جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور محمد عبد الرحمن مدير الكلية، وعدد من ممثلي الأقسام والقيادات بشرطة دبي، إلى جانب حضور الباحثين وطلبة الكلية. وأشار معاليه إلى أهمية هذه الندوة التي تؤكد دور ومكانة التعليم في ترسيخ قيمة الأمن الوطني إلى جانب المؤسسات المعنية.

وقدم معاليه في بداية محاضرته تعريفاً للأمن الشامل الذي يحقق للإنسان الشعور بالأمان والطمأنينة الشخصية والعامة، كما عرض معاليه رؤية إمارة دبي للأمن الشامل .

وتطرق معاليه إلى تجربة الإمارات في الاتحاد والتي عكست البعد الأمني الشامل.

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