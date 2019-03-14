«لنتحدث» منصة طلابية لترسيخ السلوكيات الإيجابية

دبي (الاتحاد)

أطلق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مجموعات الدعم الطلابي في مدارس دولة الإمارات، ضمن مبادرة «لنتحدث» الموجهة لطلاب الحلقتين الثانية والثالثة، وذلك بهدف تمكين الطلاب من دعم بعضهم بعضاً، من خلال مجموعات عمل مشتركة تحفز الطلاب على مشاركة تجاربهم، ومناقشة التحديات في حياتهم اليومية وأفضل السبل لمواجهتها.

وتهدف مجموعات الدعم الطلابي إلى تعزيز شعور الطلاب بالدعم من محيطهم وأقرانهم، وترسيخ السلوكيات المجتمعية الإيجابية في نفوسهم، وتأتي مجموعات الدعم الطلابي ضمن مبادرة «لنتحدث» في إطار الجهود لتحقيق أربعة من أهداف الأجندة الوطنية لجودة الحياة، هي: تعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة الجيدة، وتشجيع تبني والتركيز على جودة الحياة في بيئات التعلم.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن شعور الطالب بالإيجابية والدعم في محيطه، هو المحرك لإبداعه وتنمية مهاراته، لذا نسعى لتعزيز نموذج مدرسي يقدم تجربة حياة متكاملة للطلبة، ويعزز مفاهيم وممارسات جودة الحياة، ويّمكن الطلاب من مساعدة بعضهم بعضاً لمواجهة التحديات، ما يمكنهم من بناء مهارات الحياة الجيدة، ويعزز لديهم القيم الإيجابية.

وقالت عهود الرومي إن تعزيز مفاهيم وممارسات جودة الحياة ومواجهة التحديات ضمن بيئة المدرسة وبأفكار الطلبة أنفسهم هدف نسعى له من خلال مبادراتنا المختلفة على أرض الواقع، لذا نتشارك مع وزارة التربية والتعليم ضمن مبادرة مجموعات الدعم الطلابي التي يمثل جهداً هادفاً لدعم جهود حكومة دولة الإمارات في تطوير نموذج المدرسة الإماراتية التي تقدم تجربة حياة متكاملة لطلابها، وتخرج أفراداً يتمتعون بالسمات الإيجابية والمهارات الاجتماعية والعلمية الداعمة لمسيرتهم في المستقبل، مشيرة إلى أن مجموعات الدعم الطلابي تمثل منصة طلابية لاستعراض واقع وتحديات الطلبة، وتقديم الدعم لتوفير بيئة مشجعة لتعزيز سلوكياتهم.

وأضافت أن رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تركز على بناء الإنسان والاستثمار في قدراته وتنمية مهاراته، وإعداده لمواجهة تحديات الحياة والتأقلم مع متغيراتها، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تعمل على تحقيق هذه الرؤية عبر منهجية تعزز مفاهيم السعادة وجودة الحياة وتغرسها كقيم.

مناخ تحفيزي للطلبة

من جهتها، أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام أن وزارة التربية والتعليم تحرص كل الحرص على توفير مناخ تحفيزي للطلبة وبيئة مشجعة للسلوكيات الإيجابية، وتأتي مبادرة «لنتحدث» استجابة للأجندة الوطنية لجودة الحياة، وما يتفرع عنها من غايات، مشيرة إلى أن ما سيعزز من ديمومتها وإيصال رسالتها التربوية الهادفة، أنها تحاكي تطلعات وتحديات طلبة المدارس وتجاربهم الحياتية، وهو ما سيكسر الروتين ويذيب الحواجز بينهم من جهة، وبين الكوادر التدريسية والمسؤولين والتربويين من جهة ثانية.

وقالت المهيري، «نتشارك كلنا المسؤولية لتمكين الطلاب وتهيئة البيئة لمشاركتهم التجارب والحلول والممارسات الإيجابية لحلها، واليوم نتعاون لصقل شخصية الطالب الإماراتي ليحاور، ويتناقش مع أقرانه، ونثري وعيه الذاتي في مناخ تحفيزي وتعليمي».

موضوعات متنوعة

وتقدم «لنتحدث» فرصة للطلاب لمشاركة آرائهم حول مواضيع تشكل اهتماماتهم، وطرح التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، وتشجعهم على مناقشة التجارب والحلول، ما يطور لديهم مهارات التواصل واحترام آراء الآخرين والانفتاح والتسامح.

وتتنوع المجالات التي يمكن تسليط الضوء عليها في جلسات «لنتحدث» لتشمل موضوعات مثل الصحة النفسية، والخوف، والقلق، والشعور بالوحدة، والتنمر والسلوك العدواني، وغيرها من المجالات.

«واجه مخاوفك» و«الصاحب ساحب»

وشهدت معالي عهود الرومي، ومعالي جميلة المهيري، إطلاق مبادرة «لنتحدث» مع مجموعة من طالبات مدرسة شيخة بنت سعيد للتعليم الثانوي للبنات، وطلاب مدرسة حميد بن عبد العزيز للتعليم الثانوي بإمارة عجمان، حيث تم عقد الجلسة الأولى مع الطالبات بعنوان «واجه مخاوفك» التي تناولت تأثير الصحة النفسية والضغوط على الطالبات في المدرسة وكيفية مواجهتها، أما الجلسة الثانية، فعقدت مع الطلاب بعنوان «الصاحب ساحب»، وتناولت تأثير العلاقات بين الأقران على سلوكيات الطلاب ومستقبلهم.

وركزت جلسة «الصاحب ساحب» على الطبيعة الاجتماعية للإنسان، وما تفرضه من حاجة لبناء العلاقات التي تنعكس آثارها على الأفراد بصور مختلفة، وتطرقت إلى تعريف الصداقة، وأهمية تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية مع الأقران في المدرسة وخارج المدرسة، وأسس اختيار الأصدقاء، وتأثير الصداقات على تشكيل شخصية الفرد وسلوكياته، وأثر الضغط السلبي للأصدقاء.

أما جلسة «واجه مخاوفك»، فركزت على سبل التغلب على المخاوف التي قد تواجهها الطالبة نتيجة التجارب والتحديات التي تمر بها في المدرسة وخارجها، وتطرقت إلى عدد من التحديات مثل الخوف من الذهاب إلى مدرسة جديدة، أو القلق من الامتحانات، وغيرها من المخاوف.