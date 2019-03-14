«أطفالنا مسؤوليتنا».. شعار الاحتفالات باليوم العالمي للدفاع المدني

محمد الأمين (أبوظبي)

أكد اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، ارتفاع عدد المباني المرتبطة بنظام المراقبة والإنذار والتحكم الذكي «حصنتك»، إلى نحو 10 آلاف مبنى سكني وتجاري، منذ الإعلان عن النظام في الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضح المرزوقي، خلال افتتاحه فعاليات احتفالات وزارة الداخلية باليوم العالمي للدفاع المدني، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في حديقة أم الإمارات بإمارة أبوظبي، تحت شعار «أطفالنا مسؤوليتنا»، أن المباني المرتبطة بالنظام أخيراً تضم عدداً من المراكز التجارية والمستشفيات والمدارس، لافتا إلى أن البنية التحتية للمدارس مجهزة أمنياً ضد حالات الطوارئ والحرائق، ومخارج مخصصة لحالات الطوارئ وأنظمة الإطفاء المتنوعة بما فيها مضخات المياه ومرشات الإطفاء، والتي تتواجد في مختلف أروقة المدارس، بما فيها المختبرات العملية.

وأشار إلى أن النظام يتيح لموظفي المركز تلقّي الإنذارات والتحقّق مما إذا كانت صحيحةً أو خاطئة في أقل من 120 ثانية، ويتم إبلاغ خدمات الطوارئ بالإنذار بعد التأكيد على صحّته في غضون ثوانٍ معدودة، كما يزود النظام مركز خدمات الطوارئ بمعلومات وإحداثيات الموقع.

وقال المرزوقي، في كلمته الافتتاحية، إن ما وصل إليه قطاع الدفاع المدني من تطور في الجوانب الفنية والبشرية والتقنية كافة، وما حققه من خفض في نسبة الحرائق، ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للدفاع المدني، بما ساهم في تعزيز جهود الوقاية والسلامة وجودة الحياة في مجتمع الإمارات.

وأشار إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني ارتأت هذا العام الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ليتزامن مع يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها رفع مستوى الوعي بمسؤولية أفراد المجتمع في توعية الأطفال بالمخاطر المنزلية، ومراقبتهم والعناية والاهتمام بهم، وتجنيبهم المخاطر والسلوكيات الخاطئة.

حضر الافتتاح، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، وعدد من ضباط الداخلية والقيادة العامة للدفاع المدني، ومن الإدارات الإقليمية في الدولة.

تستمر الفعاليات ثلاثة أيام، ويتضمن ورش عمل ومحاضرات توعوية لطلبة المدارس، ومحاضرة مفتوحة لأولياء الأمور للتوعية حول حقوق الطفل، ومسرحيات تدور أحداثها حول سلامة الطفل وسلامة أصحاب الهمم، إلى جانب عدد من المسابقات التوعوية، والعروض الترفيهية، وتوزيع الهدايا.

ويشارك في الفعاليات 22 جهة من المؤسسات من شركاء الدفاع المدني، ومن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقضايا السلامة والوقاية والحماية المدني.